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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:47 Пятница, 7 декабря

  В 12 часов в Москве облачно без осадков.. Температура воздуха в административных округах: Центральном -2,5..-1,9 градуса, Северном -3,2..-2,3 градуса, Северо-восточном -3,4..-2,3 градуса, Восточном -3,3..-2,5 градуса, Юго-восточном -2,6..-2,1 градуса, Южном -2,4..-2,9 градуса, Юго-западном -3,2..-2,6 градуса, Западном -3,5..-2,2 градуса, Северо-западном -3,1..-2,4 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха -3,2..-2,6 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха -3,6..-2,3 градуса. / meteonovosti.ru /
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Факт
12:00
местное
-3
Сб.
8 дек.
-5
Вс.
9 дек.
-1
Пн.
10 дек.
0
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+49
Центурион		 -44
Екючю

некомфортное место: Сколо
комфортное место: Багио

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