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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:47 Пятница, 7 декабря



В 12 часов в Москве облачно без осадков.. Температура воздуха в административных округах: Центральном -2,5..-1,9 градуса, Северном -3,2..-2,3 градуса, Северо-восточном -3,4..-2,3 градуса, Восточном -3,3..-2,5 градуса, Юго-восточном -2,6..-2,1 градуса, Южном -2,4..-2,9 градуса, Юго-западном -3,2..-2,6 градуса, Западном -3,5..-2,2 градуса, Северо-западном -3,1..-2,4 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха -3,2..-2,6 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха -3,6..-2,3 градуса. / meteonovosti.ru /



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