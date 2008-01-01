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Новости погоды

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На юге европейской России -гололеды

ИА "Метеоновости" / 12:07 Пятница, 7 декабря

  Декабрь на юге России не каждый год бывает по настоящему зимним. Но если и приходит зимняя пора, то ненадолго, и сменяется затяжной оттепелью. А перед ней случается гололед.

В текущем декабре зима рано заявила о себе даже на юге России. Отрог Сибирского антициклона распространился на Поволжье, и здесь температура понижалась до -15 градусов. А затем стараниями циклона, который сначала залил дождем Сочи, а затем двинулся на северо-восток, теплый влажный воздух достиг Средней Волги.

При прохождении атмосферного фронта прошли осадки в виде мороси, дождя и мокрого снега. Выпавшие осадки намерзали на холодные поверхности, образовался гололед. Гололед 6 декабря отмечался в Ростовской и Астраханской областях, в Калмыкии. В Ростовской области диаметр гололеда достигал 6 мм, в Калмыкии 7 мм.

Декабрьский гололед для Волгоградской и Ростовской области не редкое явление, и может продолжаться в течение нескольких суток. В среднем на юге России в декабре бывает 6-12 дней с гололедом.

8 декабря гололедно-изморозевые отложения сохранятся на большей части Южного Федерального округа. Здесь ожидаются осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, местами туман, налипание мокрого снега на провода и деревья. Температура днем -3..+2 градуса, по югу до +5. / meteonovosti.ru /
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