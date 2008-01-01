Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Пятница
7 декабря 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На Дальнем Востоке ветер ослабеет

ИА "Метеоновости" / 10:52 Пятница, 7 декабря

  Циклонические вихри, терзавшие до недавнего времени Камчатку и Магаданскую область, начинают ослабевать. Но с ними в регионе были связаны серьезные осадки и резкий порывистый ветер, достигавший ураганной силы. В минувший день, 6 декабря, на побережье Магаданской области, на границе антициклона и циклона, ветер усиливался до 30 м/с. До 24 м/с ослабел ветер на Камчатке. На юге Камчатского края выпали сильные осадки, в виде дождя и мокрого снега выпало до 21 мм небесной влаги.

Но уже 8 декабря снегопады и ветер ослабеют, а температура воздуха начнет понижаться. Небольшой снег пройдет в Магаданской области, на побережье при ветре 18-23 ожидаются метели. Днем в континентальной части -19..-24, при прояснениях до -34, на охотском побережье -5..-10. На Камчатке местами небольшой снег, порывы ветра 12-17 м/с, температура понизится до -2..-7 градусов, при облачности до -16, в Пенжинском районе -20..-25. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
-3
Сб.
8 дек.
-5
Вс.
9 дек.
-1
Пн.
10 дек.
0
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+49
Центурион		 -44
Екючю

некомфортное место: Сколо
комфортное место: Багио

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100