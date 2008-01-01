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На Дальнем Востоке ветер ослабеет



ИА "Метеоновости" / 10:52 Пятница, 7 декабря



Циклонические вихри, терзавшие до недавнего времени Камчатку и Магаданскую область, начинают ослабевать. Но с ними в регионе были связаны серьезные осадки и резкий порывистый ветер, достигавший ураганной силы. В минувший день, 6 декабря, на побережье Магаданской области, на границе антициклона и циклона, ветер усиливался до 30 м/с. До 24 м/с ослабел ветер на Камчатке. На юге Камчатского края выпали сильные осадки, в виде дождя и мокрого снега выпало до 21 мм небесной влаги.



Но уже 8 декабря снегопады и ветер ослабеют, а температура воздуха начнет понижаться. Небольшой снег пройдет в Магаданской области, на побережье при ветре 18-23 ожидаются метели. Днем в континентальной части -19..-24, при прояснениях до -34, на охотском побережье -5..-10. На Камчатке местами небольшой снег, порывы ветра 12-17 м/с, температура понизится до -2..-7 градусов, при облачности до -16, в Пенжинском районе -20..-25. / meteonovosti.ru /



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