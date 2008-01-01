Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Пятница
7 декабря 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Из архива погоды за 7 декабря

ИА "Метеоновости" / 09:49 Пятница, 7 декабря

  В Москве самый теплым был день в 2006 году, максимальная температура воздуха повысилась до +7,7 градуса, а самая холодная ночь осталась за 1959 годом с температурой -31,3 градуса. В 21 веке самая холодная ночь в столице была в 2001 году, -17,1 градуса. Самый сильные осадки прошли в столице в этот день в 1949 году, выпало 12,7 мм. В текущем столетии в этот день максимальная сумма осадков в 2009 году составила 6 мм. Самый высокий снег лежал в 1980 году, высота снежного покрова составила 28 см.

В северной столице в 2005 году в этот день отмечался сильный туман, с видимостью менее 200 метров.

В Татарстане в 2009 году этот день запомнился сильным гололедом, диаметр отложений до 23 мм.

В Калининградской области 7 декабря 2013 года прошел сильный снег (до 22 мм), что не характерно для этой территории.

В Краснодарском крае в 2017 году прошли сильные дожди, выпало до 47 мм осадков. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
-3
Пт.
7 дек.
-5
Сб.
8 дек.
-6
Вс.
9 дек.
0
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+39
Алис-Спрингс		 -44
Екючю

некомфортное место: Кусиро
комфортное место: Бхагалпур

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100