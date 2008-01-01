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Из архива погоды за 7 декабря



ИА "Метеоновости" / 09:49 Пятница, 7 декабря



В Москве самый теплым был день в 2006 году, максимальная температура воздуха повысилась до +7,7 градуса, а самая холодная ночь осталась за 1959 годом с температурой -31,3 градуса. В 21 веке самая холодная ночь в столице была в 2001 году, -17,1 градуса. Самый сильные осадки прошли в столице в этот день в 1949 году, выпало 12,7 мм. В текущем столетии в этот день максимальная сумма осадков в 2009 году составила 6 мм. Самый высокий снег лежал в 1980 году, высота снежного покрова составила 28 см.



В северной столице в 2005 году в этот день отмечался сильный туман, с видимостью менее 200 метров.



В Татарстане в 2009 году этот день запомнился сильным гололедом, диаметр отложений до 23 мм.



В Калининградской области 7 декабря 2013 года прошел сильный снег (до 22 мм), что не характерно для этой территории.



В Краснодарском крае в 2017 году прошли сильные дожди, выпало до 47 мм осадков. / meteonovosti.ru /



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