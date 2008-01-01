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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:28 Пятница, 7 декабря

  Под влиянием гребня антициклона в Московском регионе снег практически прекратится, если и будет, то слабый и лишь местами. Максимальная температура воздуха в столице составит -6..-4 градуса, по области от 9 до 4 градусов мороза. Ветер северо-западного направления 3-8 м/с. Атмосферное давление повышенное, относительная влажность высокая, 75-80%.

Такая погода по влиянию на организм дискомфортная. Сочетание повышенного фона атмосферного давления, небольшого мороза, повышенной влажности воздуха, а следовательно, пониженное содержание кислорода в воздухе могут усиливать симптомы погодообусловленных обострений и метеопатических реакций. Возможно обострение хронических болезней суставов и позвоночника. Например, дадут о себе знать болевыми симптомами старые травмы, переломы суставов и костей. У гипертоников и гипотоников, метеочувствительных людей с нейроциркуляторной астенией, мигренью при таких условиях погоды может отмечаться резкое ухудшение самочувствия, появление общей слабости, усиление головных и сердечных болей, "скачки" артериального давления. Влажная погода с низким содержанием кислорода в воздухе частая причина недомогания при бронхо-легочных заболеваниях.

Всем, кто страдает повышенной метеочувствительностью, стоит своевременно принять лекарства и снизить острые симптомы ухудшения состояния. / meteonovosti.ru /
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