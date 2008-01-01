Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 15:28 Четверг, 6 декабря
В 15 часов в Москве облачно, местами слабый снег. Температура воздуха в административных округах: Центральном 0..+0,7 градуса, Северном -0,6..+0,2 градуса, Северо-восточном -0,7..+0,3 градуса, Восточном -0,9..-0 градусов, Юго-восточном -1,1..+0,2 градуса, Южном -0,9..+0,4 градуса, Юго-западном -0,7..-0,2 градуса, Западном -1,2..+0,2 градуса, Северо-западном -0,6..0 градусов.
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В Зеленограде слабый снег, температура воздуха 0 градусов, на территории Новой Москвы местами слабый снег, температура воздуха -1,4..-0,8 градуса. / meteonovosti.ru /