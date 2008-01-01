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На Дальнем Востоке метели, снегопады, ураганный ветер



ИА "Метеоновости" / 14:29 Четверг, 6 декабря



В прошедшие сутки мощный циклонический вихрь продолжал кружиться над акваторией Охотского моря. Циклон увеличился по размерам и достиг своего пика, в его центре давление упало ниже 995 гПа. Этому циклону уготована долгая жизнь за счет регенерации и вхождения через сутки в его орбиту очередного активного южного циклона с Японских островов.



В прошедшие сутки громадные перепады атмосферного давления между центром циклона и его периферией спровоцировали продолжительные метели и снегопады на побережье Магаданской области, где ветер усиливался до ураганного (до 33 м/с), количество осадков местами составило более 15 мм. На юге и востоке Камчатского края прошел очень сильный снег, местами выпало более 30 мм осадков, кое-где отмечались опасное отложение мокрого снега. На севере Курильской гряды прошли очень сильные осадки (до 75 мм) в виде мокрого снега и дождя, ветер усиливался до 22 м/с.



В циклоне к ночи 6 декабря оформится несколько более мелких центров. К побережью Магаданской области двинется один из вихрей, который образуется у точки окклюзии в основном циклоне. Он продолжит поднимать штормовой ветер (до 30-32 м/с) и сыпать сильный снег. На Камчатке в другом частном циклоне также продолжится сильный снег и метели, но они ожидаются в более северных районах полуострова.



В предстоящие сутки с новой силой обрушатся снегопады и метели на север Хабаровского края, ветер будет разгоняться до 25-30 м/с.



В субботу в одном циклоне снова объединятся несколько более мелких, но активных циклонов, и эта махина основной удар нанесет по южным и восточным районам Камчатского края. В горах сохраняется лавинная опасность. / meteonovosti.ru /



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