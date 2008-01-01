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Снег надежно укрыл центр России



ИА "Метеоновости" / 13:23 Четверг, 6 декабря



зима. Прошедший в ночь на 6 декабря снегопад укрыл землю снегом, уберегая от предстоящих морозов.



В Орловской области высота снежного покрова утром 6 декабря составила 18 см, в Курской и Калужской областях - 16 см, в Тульской -15 см, в Московской- 13 см. Для первой декады декабря это уже больше нормы! Температура воздуха удерживается отрицательной, поэтому снежный покров в средней полосе России сохранится.



В ближайшие дни небольшой снег еще станет подсыпать местами, ночью будет подмораживать до -10..-13 градусов, и днем удержится морозная погода до -6..-11 градусов, что на 2- 3 градуса ниже нормы. / meteonovosti.ru /



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