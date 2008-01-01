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В выходные в Москве умеренно морозно с небольшим снегом



ИА "Метеоновости" / 12:55 Четверг, 6 декабря







Со снегом, выпавшим накануне, к субботе коммунальные службы расправятся, а новых обильных снегопадов не ожидается. Активный фронт, ставший причиной сильного снегопада в Москве в ночь на четверг, начал отходить к Волге.



В Москве и ее окрестностях в пятницу еще может приниматься местами слабый снег. В пятницу ветер над столицей станет переходить на северо-западные румбы, начнется адвекция более холодного воздуха. Под утро 7 декабря в Москве воздух остынет до -6..8 градусов, по области ожидается от -6 до -11 градусов. Днем в столичном регионе облачно с прояснениями, ветер с северо-запада силой 3-8 м/с, температуре в Москве около -5, по области от -4 до -9 градусов.



В субботу давление в Москве подрастет до 751 мм ртутного столба и будет на 3-5 единиц выше нормального. Ночью подморозит до -8..-10 градусов, а днем ожидается такая же температура, как накануне. Средняя за сутки температура окажется даже на 2 градуса ниже нормы. Ветер станет подворачивать на южные румбы, скорость его ожидается в пределах от 5 до 10 м/с. Слабый снег местами не исключается. Есть надежда на прояснения и вероятность появления солнца в разрывах облаков.



В воскресенье ночью в столичном регионе еще морозно, до -10 градусов, а днем атмосферное давление станет понижаться, это скажется влияние атмосферного фронта с запада. Увеличится облачность, температура повысится до -2..-4, по области -1.. -6 градусов.



В начале следующей недели потепление продолжится. / meteonovosti.ru /



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