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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:49 Четверг, 6 декабря



В 12 часов в Москве облачно, местами слабый снег. Температура воздуха в административных округах: Центральном -0,7..-0 градусов, Северном -1,5..-0,3 градуса, Северо-восточном -1,2..-0,2 градуса, Восточном -0,9..-0 градусов, Юго-восточном -1,3..-0,4 градуса, Южном -1,4..-0,3 градуса, Юго-западном -1,4..-0,5 градуса, Западном -2,0..-0,4 градуса, Северо-западном -1,3..-0,4 градуса.



В Зеленограде слабый снег, температура воздуха -1 градус, на территории Новой Москвы местами слабый снег, температура воздуха -1,9..-1,3 градуса. / meteonovosti.ru /



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