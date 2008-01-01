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Сибирский антициклон обеспечил аномальные морозы



ИА "Метеоновости" / 12:20 Четверг, 6 декабря



Настоящая сибирская зима на большей части территории Сибири установилась задолго до начала календарной. Суровые морозы отмечались на севере Сибири уже в последней декаде ноября, там они доходили до 40 градусов и ниже. На юге и в центре Сибири сорокоградусных морозов в конце ноября еще не было, там морозы усиливались до 35 градусов.



В последней декаде ноября на юге и в центральных районах Сибири отмечались выходы активных циклонов с юга и с севера, которые принесли обильные снегопады. Местами за сутки выпадало от 15 до 30 см осадков в виде снега. Такие снегопады хорошо подготовили южные и центральные районы Сибири к суровым декабрьским морозам. К началу декабря кое-где в Томской области выросли сугробы высотой до полуметра, в Кемеровской области до 45 см, в горных районах области высота снежного покрова местами составляет уже более 55 см: горнолыжный сезон в разгаре.



С началом декабря на юге Сибири стал усиливаться антициклон, в конце первой пятидневки месяца центр его располагался между Красноярском и Иркутском, он уже практически достиг максимального охвата, в сферу его влияния попала территория от Среднего Урала до Забайкалья и Якутии, от Таймыра до Монголии. В эту зиму сибирский максимум раньше положенного срока занял полагающуюся ему по климату территорию. Давление в его центре накануне достигло максимума и составило 1062 гПа.



С началом декабря с усилением холодного мощного антициклона местами в Томской, Кемеровской областях, в центральных районах Красноярского края, на севере Иркутской области столбики термометров стали регулярно преодолевать отметку -40 градусов.



Минувшей ночью на севере Томской области столбики термометров опустились ниже -41 градуса, в Кемеровской области в поселке Красное было -40,2 градуса, в поселке Яя под утро четверга воздух остыл до -40,7 градуса. В самом Кемерово было -37,8 градуса, но и такая низкая температура пока не дотягивает до экстремальной, которая в эти сутки в 1975 году достигала -41,6 градусов. В центральных районах Красноярского края в поселке Мотыгино на Ангаре зафиксирован мороз -44 градуса.



Отрицательная аномалия среднесуточной температуры в центральных районах Сибири составляет 16 градусов и более. На юге Сибири холоднее нормы на 10-12 градусов. Предстоящей ночью в Томской области мороз может местами окрепнуть до -45..48 градусов. А затем антициклон станет ослабевать, самое холодное ядро будет оседать на юго-восток, и по северной и западной периферии антициклона начнет поступать более теплый воздух из-за Урала. / meteonovosti.ru /



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