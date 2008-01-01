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Сочи вновь в дожде!



ИА "Метеоновости" / 11:35 Четверг, 6 декабря



В ночь на четверг черноморское побережье оказалось в зоне активной фронтальной волны. Менее чем за 10 часов в Сочи и Адлере выпало 17 мм осадков, почти 10 % от месячной нормы. В районе Красной Поляны в виде дождя выпало 11мм.



Днем в четверг дожди ослабеют, с северо-западным ветром в регион станет поступать более прохладный воздух, дневная температура в пятницу и субботу на курорте не превысит 10 градусов. При этом температура воды у берегов Сочи около 16 градусов.



Более теплая и солнечная погода вернется на курорт лишь на следующей неделе. / meteonovosti.ru /



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