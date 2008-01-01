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К снегопаду Москва была готова!



ИА "Метеоновости" / 10:50 Четверг, 6 декабря



Начало зимы не нагружало столицу снегом, лишь в ночь на 6 декабря в Москве начался настоящий снегопад. Прирост свежевыпавшего снега достигала 6-7 см, а высота снега увеличилась до 13-15 см.



На метеостанции ВДНХ снег начался во второй половине дня 5 декабря, но до вечера он был не очень интенсивный, а вот за минувшую ночь выпало уже 7 мм осадков, и высота снега увеличилась на 8 см, теперь она составляет в районе ВДНХ 13 см. На ТСХА за прошедшие сутки выпало 8 мм осадков, причем ночь добавила львиную долю - 7мм, теперь там поднялись сугробы высотой 15 см. В районе МГУ накануне вечером отмечался слабый снег, но ночью снег (как и повсеместно по Москве) усилился, к утру было зарегистрировано 6 мм осадков, высота снежного покрова увеличилась до 12 см. Такая же картина отмечалась в Измайлово, но там до ночного снегопада уже было больше снега, поэтому к утру мощность снежного покрывала увеличилась до 14 см.



В Подмосковье высота снежного покрова утром 6 декабря колебалась от 6 см на юге области до 13 см на западе.



О настоящем зимнем снегопаде были предупреждены коммунальные службы города, что уберегло город от длинных пробок. / meteonovosti.ru /



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