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Сколько снега в горах



ИА "Метеоновости" / 10:19 Четверг, 6 декабря



сезону лавин. Это бальнеоклиматическая курортная местность, район Центрального Кавказа, ближайшие окрестности у подножия высочайшей горы Европы ≈ Эльбруса и горы Чегет, на высотах около 2000 м. В других горных районах снега еще немного, 10-18 см.



Снег в горах Северного Кавказа появился уже в ноябре. И в начале декабря, например, на склонах горы Чегет его накопилось до 70 см. Для защиты поляны "Азау" от самопроизвольного схода снега предусмотрены снегоудерживающие сооружения, рассчитанных на сугробы высотой до 1,5 метров. Вдоль федеральной трассы имеется дамба и другие лавинозащитные сооружения. Для лыжников, туристов и местных жителей установлены предупредительные знаки и информационные щиты.



О слабой лавиноопасности на 6-8 декабря объявлено в горах выше 2500 м Кабардино-Балкарии, Краснодарского края и Адыгеи.



На курортах Австрии новый сезон 2018/19 катания на горных лыжах и сноубордах открывается в начале декабря. На других альпийских курортах ≈ например, в Италии ≈ чуть позже: с конца декабря, а где-то можно кататься уже с середины ноября. Курорты, которые открываются в конце ноября ≈ начале декабря имеют высокогорные зоны катания, а там снег гарантированно в это время уже бывает. Сейчас снега в Альпах довольно много. Например, в Ишгле (Австрия) до 40 см, в Обергургле до полуметра. Также снежно в высокогорье итальянских Альп. / meteonovosti.ru /



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