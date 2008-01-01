Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
6 декабря 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:59 Четверг, 6 декабря

  Предстоящим днём Московский регион будет находиться в тыловой части циклона.

По сведениям синоптиков Метеобюро Москвы и области сегодня 6 декабря ожидается облачная погода. Временами будет идти снег. Максимальная температура воздуха в столице составит -2..0 градусов, по области -5..0. Ветер северо-западного направления 4-9 м/с.

Атмосферное давление, немного понизившись, приблизится к нормальным значениям. В целом, погода не должна вызывать негативных метеопатических реакций. Но, тем не менее, не надо забывать о приеме лекарственных препаратов тем, кто в них нуждается, а также поддерживать организм с помощью адаптогенов, витаминных комплексов, постараться наладить режим труда и отдыха, находить время занятий спортом и прогулок на свежем воздухе. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
-2
Чт.
6 дек.
0
Пт.
7 дек.
-5
Сб.
8 дек.
-3
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+37
Аделаида		 -47
Верхоянск

некомфортное место: Кабанск
комфортное место: Барейли

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100