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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:59 Четверг, 6 декабря



Предстоящим днём Московский регион будет находиться в тыловой части циклона.



По сведениям синоптиков Метеобюро Москвы и области сегодня 6 декабря ожидается облачная погода. Временами будет идти снег. Максимальная температура воздуха в столице составит -2..0 градусов, по области -5..0. Ветер северо-западного направления 4-9 м/с.



Атмосферное давление, немного понизившись, приблизится к нормальным значениям. В целом, погода не должна вызывать негативных метеопатических реакций. Но, тем не менее, не надо забывать о приеме лекарственных препаратов тем, кто в них нуждается, а также поддерживать организм с помощью адаптогенов, витаминных комплексов, постараться наладить режим труда и отдыха, находить время занятий спортом и прогулок на свежем воздухе. / meteonovosti.ru /



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