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О погоде вечером в Москве и области



ИА "Метеоновости" / 15:24 Среда, 5 декабря



Погоду в столичной области будет определять юго-восточная окраина многоцентровой депрессии, один из центров которой располагается над Финляндией. При сплошной облачности местами слабый снег. Температура воздуха в Москве 0..-2 градуса, по области 0..-5. На дорогах гололедица. Ветер южный, 3-8м/с. / meteonovosti.ru /



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