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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 15:23 Среда, 5 декабря

  В 15 часов в Москве облачная погода, местами слабые осадки преимущественно в виде снега. Температура воздуха в административных округах: Центральном +0,8..+1,5 градуса, Северном +0,7..+1,3 градуса, Северо-восточном +0,4..+1,0 градуса, Восточном -0,1..+0,6 градуса, Юго-восточном -0,5..+0,7 градуса, Южном -0,4..+0,8 градуса, Юго-западном -0,2..+0,6 градуса, Западном -0,2..+1,1 градуса, Северо-западном +0,7..+1,4 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха +0,6,,+0,9 градуса, на территории Новой Москвы местами слабые осадки, гололед, температура воздуха -1,1..+0,1 градуса. / meteonovosti.ru /
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