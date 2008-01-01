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В Грузии дождь и сильный ветер



ИА "Метеоновости" / 13:58 Среда, 5 декабря



Сильный ветер, который обрушился на Закавказье в конце ноября, нанес 11 районам региона Имерети ущерб в размере почти миллиона лари. В Кутаиси ветер усиливался до 28 м/с. Ураган нанес повреждения домам в деревнях и городах края. В ближайшее время приближающийся со стороны Черного моря атмосферный фронт снова обусловит ветреную погоду. Пока на ближайшие три дня ожидается ветер не столь сильный, до 15 м/с. пройдут дожди, в горах выпадет снег. / meteonovosti.ru /



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