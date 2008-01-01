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Новости погоды

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Дожди зальют Израиль

ИА "Метеоновости" / 13:33 Среда, 5 декабря

  Циклон задерживается над Восточным Средиземноморьем. Накануне, 4 декабря лил дождь на Кипре. В Пафосе в районе аэропорта выпало 33 мм осадков, а с учетом предыдущей ночи все 100 мм. В Ливане был сильный ливень, в Триполи за час 24 мм. Теперь дожди обрушатся на Тель-Авив. Уже сегодня вечером там начнется дождь. А с четверга по субботу там ожидаются ливни и усиление ветра до 15-17 м/с. Температура из-за дождей будет немного ниже +20 градусов. Зима там теплая, но дождливая. В декабре и в январе выпадает наибольшее количество осадков, 126-127 мм. А средний максимум температуры декабря 19,2 градуса. Так, что в том, что в Израиле будут дожди, нет ничего удивительного. Ведь там начало зимы - "дождливый" сезон. / meteonovosti.ru /
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