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Новости погоды

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Крепнет мороз в Забайкалье

ИА "Метеоновости" / 13:08 Среда, 5 декабря

  Ночью 5 декабря сильный мороз отмечался в Забайкальском крае, температура понижалась до -45 градусов, в Амурской области температура на станции Лошак понизилась до -46,6 градуса. Холодной была ночь на 5 декабря и в Хабаровском крае. Сильный мороз, -41,2 градуса отмечался на Софийском Прииске. На побережье было гораздо "теплее". Например, в Советской Гавани всего -10 градусов, но при ветре до 20 м/с это ощущается как сильный мороз. Самая же низкая температура зимой в России, как обычно в Якутии, на станции Усть-Чаркы -47,9 градуса. Тогда как на традиционном Полюсе холода, в Оймяконе всего -40 градусов. До северо-востока Якутии в настоящий момент доходит частичное тепло от дальневосточного циклона.

Аномально морозная погода установилась в Забайкалье благодаря сибирскому антициклону. В ближайшее время, 6 и 7 декабря в Забайкальском крае сильный мороз, температура по ночам будет понижаться до -46 градусов. Кроме того, очень холодно 6 декабря в центральных районах Красноярского края, по ночам до -48o. В ночь на 5 декабря в п. Вельмо, что примерно в 700 км от Красноярска, было -46 градусов. / meteonovosti.ru /
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