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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:35 Среда, 5 декабря



В 12 часов в Москве облачная погода без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном +0,4..+1,4 градуса, Северном +0,4..+1,3 градуса, Северо-восточном +0,6..+1,3 градуса, Восточном -0,2..+0,4 градуса, Юго-восточном -0,5..+0,3 градуса, Южном -0,3..+0,8 градуса, Юго-западном -0,1..+0,5 градуса, Западном -0,7..+1,0 градуса, Северо-западном +0,5..+0,9 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха +0,7 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха -1,2..+0,2 градуса. / meteonovosti.ru /



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