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Очень теплая погода в Зарубежной Европе



ИА "Метеоновости" / 12:34 Среда, 5 декабря



антициклон над Пиренейским полуостровом обеспечивает западное средиземноморье ясным небом, давая возможность солнцу довести прогрев воздуха до экстремальных для декабря значений.



4 декабря в Испании была очень теплая погода. В Барселоне температура повысилась до 20,2 градуса, что стало новым рекордом, предыдущее значение 19,8 градуса отмечалось в 2006 году. И в Валенсии был обновлен рекорд максимальной температуры, 24,2 градуса. Предыдущий максимум 23,4 градуса наблюдался в 1949 году.



И все-таки зима есть зима, долго рекордное тепло не задерживается. В Барселоне фон температуры будет снижаться, 5 декабря, ожидается максимум температуры лишь около +17 градусов. И до конца недели дневная температура будет колебаться около +15 градусов, будет еще солнечно и без осадков. В Валенсии до конца недели +20.. +22 градуса. А похолодает на несколько градусов только в начале следующей недели.



Тепло в эти дни не только на крайнем западе Европы, но и в ее центральной части. Так в Братиславе 4 декабря температура повысилась до 13,3 градуса, что тоже является рекордом для этих суток. В 1999 году в Словакии было почти также тепло, предыдущий рекорд составлял ровно 13 градусов. Но 5 декабря здесь похолодает до +3..+6 градусов. Это в тыловой части балтийского циклона сюда ненадолго проникнет холод с севера континента.



А к выходным большая часть центральной Европы окажется в теплом секторе следующего атлантического, который принесет не только тепло, но и дожди, в горах со снегом. / meteonovosti.ru /



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