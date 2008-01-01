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Новости погоды
Первая декабрьская оттепель в Москве
ИА "Метеоновости" / 11:46 Среда, 5 декабря
5 декабря в теплом секторе циклона температура может повыситься до +1 градуса. Это первая декабрьская оттепель в нынешнем году в столице. По данным опорной метеостанции, ВДНХ, в декабре в среднем бывает 9-10 дней с оттепелью. Самый продолжительный период с оттепелью, в общей сложности 24 дня, отмечался в 2006, 2015 и 2017 годах. В 2004 году больше полмесяца (а именно, 17 дней) наблюдалась положительная дневная температура. Примерно среднее количество дней с оттепелью было в 1980 году (13 дней), в 1949 году (11 дней), в 1948 году (9 дней). А в 1958 году оттепелей не было совсем! / meteonovosti.ru /
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