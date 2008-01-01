

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Ураганный ветер и метели на Дальнем Востоке



ИА "Метеоновости" / 11:35 Среда, 5 декабря



В Камчатском крае под влиянием циклона ветер усилился до ураганных значений, на ст. Озерная был в 6 ч ВСВ 39 м/с. Отмечалась сильная метель.



На Сахалине прошли сильные осадки (дождь, мокрый снег, снег), выпало до 16 мм), ветер был до 25 м/с. На Курильских островах прошедшие сутки, 4 декабря отметились сильным дождем (до 30 мм), ветер достигал 21 м/с. В Приморском крае в тылу циклона ветер был до 22 м/с. На охотском побережье Магаданской области и севере Хабаровского края ведь день с метелью и ветром в отдельные часы до 24 м/с.



Новый циклон с юга подойдет 6 декабря к охотскому побережью Магаданской области. Там усилится снегопад, будет метель и ветер до 32 м/с.



Непогода охватит север Хабаровского края, где тоже сильный снег, метель, на побережье ветер 20-25 м/с. Не обойдут стороной снегопады и метели север Сахалина, на побережье ветер до 20 м/с, местами 25-30 м/с. А на Камчатке ненастно почти до конца недели. 6-8 декабря на юге Камчатского края будет сильный снег, метель, на побережье ветер 20-25 м/с, в горах лавиноопасно.



При этом на юге региона, в Приморье и Хабаровском крае холоднее нормы примерно на 5 градусов. А у побережья Магаданской области и на Камчатке с поступлением в циклоне морского воздуха температура будет превышать норму 6 декабря на 8 градусов. На охотском побережье Магаданской области днем мороз ослабеет до -4..-9 градусов. В Петропавловске-Камчатском днем до 0..-2 градусов. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



