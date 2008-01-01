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Новости погоды

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О прошедших гололедах

ИА "Метеоновости" / 10:54 Среда, 5 декабря

  С наступлением теплого атмосферного фронта с влажным воздухом капли осадков замерзали на холодной подстилающей поверхности. Поэтому местами в Центральной России отмечались гололеды, о которых синоптики предупреждали накануне. Следы гололеда наблюдались в пределах Московской области - в Клину, Волоколамске, Дмитрове и Можайске. Хотя диаметр отложений был всего 1 мм. В большинстве центральных областей тоже были замечены следы гололеда. В Тверской области ледяная корка достигала 3 мм. Гололедные отложения зафиксированы в северо-западных областях России: в Ленинградской и Новгородской области, а также в Карелии. Не миновало это атмосферное явление и ряд северных областей. В Архангельской и Вологодской областях, а также в Коми были отмечены слабые гололедные отложения, до 2 мм. Волна влажного воздуха добралась до Поволжья и Предуралья. В Пермском крае, Татарстане, Кировской и Самарской областях местами на предметах отмечался тонкий лед. / meteonovosti.ru /
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