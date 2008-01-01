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Новости погоды

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Из летописи московской погоды

ИА "Метеоновости" / 10:27 Среда, 5 декабря

  Зима в столице началась с мороза. Ведь погоду определял антициклон. Но сейчас ситуация изменилась. На смену антициклону пришел циклонический вихрь, отмечался снег, температура воздуха повысилась. И сейчас превышает на 3 градуса климатическую норму.

Среднесуточная температура воздуха -4,4 градуса. И редко, когда погода соответствует нашим ожиданиям. Например, в 1959 под утро 5 декабря воздух остыл до -27,6 градуса. А в 1953 году было очень тепло, как в октябре, +8,1 градуса. Высота снега в это время около 8 см в среднем. Но бывали годы, когда снега в начале декабря не было вовсе. А в 1980 году прошел очень сильный снег, выпало 15,1 мм небесной влаги. После столь обильного снегопада сугробы увеличиваются на 14-16 см. В 1977 году этот день запомнился сильным ветром. В 1976 году над Москвой стелились туманы.

В прошлом, 2017 году температура воздуха было немного выше привычных значений, ночью термометры показали -2,5 градуса, днем -1,4 градуса, прошел снег. Высота снега к 5 декабря увеличилась до 8 см.

Сегодня днем при облачной погоде местами пройдут небольшие осадки, возможно образование гололеда, на дорогах гололедицы. Термометры покажут -1..+1 градус, скорость южного ветра 5-10 м/с. / meteonovosti.ru /
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