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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:30 Среда, 5 декабря



Предстоящим днем под влиянием теплого атмосферного фронта с запада в столице и области потеплеет. Днем температура воздуха в Москве составит -1..+1 градус, по области от -4 до +1 градуса. Местами пройдут слабые осадки, на дорогах гололедица. Ветер южного направления 5-10 м/с. Атмосферное давление останется на повышенном фоне, 751 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 70%.



В Московском регионе погода по влиянию на организм дискомфортная, повышенная влажность воздуха в сочетании с колебаниями температуры и атмосферного давления, пониженного содержания кислорода в воздухе могут усиливать симптомы погодообусловленных обострений и метеопатических реакций. При таких изменениях происходят обострения хронических болезней, так как они бьют по самым ослабленным звеньям организма. Это могут быть старые травмы, переломы суставов и костей, ослабленные иммунные механизмы, переутомление и нервные расстройства. У гипертоников, гипотоников, у метеочувствительных людей с нейроциркуляторной астенией, мигренью при таких условиях погоды может отмечаться резкое ухудшение самочувствия, возможны появление общей слабости, усиление головных и сердечных болей, " скачки "артериального давления.



Влажная погода с низким содержанием кислорода в воздухе - частая причина недомогания и ухудшения самочувствия при бронхо-легочных заболеваниях. Всем, кто страдает повышенной метеочувствительностью, стоит обращать внимание на медицинские прогнозы погоды, они помогут своевременно принять лекарства и снизить острые симптомы ухудшения состояния. / meteonovosti.ru /



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