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О погоде вечером в Москве и области



ИА "Метеоновости" / 15:30 Вторник, 4 декабря



Погоду в столичной области будет определять атмосферный фронт многоцентровой депрессии, один из центром которой располагается над Скандинавией. При сплошной облачности местами возможен слабый снежок. Температура воздуха в Москве -1..-3 градуса, по области -1..-6. Ветер южный, 5-10м/с. / meteonovosti.ru /



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