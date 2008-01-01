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Новости погоды

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О погоде вечером в Москве и области

ИА "Метеоновости" / 15:30 Вторник, 4 декабря

  Погоду в столичной области будет определять атмосферный фронт многоцентровой депрессии, один из центром которой располагается над Скандинавией. При сплошной облачности местами возможен слабый снежок. Температура воздуха в Москве -1..-3 градуса, по области -1..-6. Ветер южный, 5-10м/с. / meteonovosti.ru /
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местное
-4
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5 дек.
0
Чт.
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0
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+39
Тете		 -47
Верхоянск

некомфортное место: Диксон
комфортное место: Пуэрто-Игуасу

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