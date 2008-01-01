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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 15:26 Вторник, 4 декабря



В 15 часов в Москве облачно, местами слабый снег. Температура воздуха в административных округах: Центральном -3,7..-2,7 градуса, Северном -3,6..-3,0 градуса, Северо-восточном -4,0..-3,3 градуса, Восточном -4,4..-3,5 градуса, Юго-восточном -4,6..-3,5 градуса, Южном -4,2..-3,3 градуса, Юго-западном -4,1..-3,7 градуса, Западном -4,3..-3,1 градуса, Северо-западном -3,3..-2,9 градуса.



В Зеленограде слабый снег, температура воздуха -3,4 градуса, на территории Новой Москвы местами слабый снег, температура воздуха -4,8..-3,9 градуса, местами порывы южного ветра до 11м/с. / meteonovosti.ru /



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