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Новости погоды
Циклон хозяйничал в Германии
ИА "Метеоновости" / 13:56 Вторник, 4 декабря
Германия оказалась на пути следования атмосферных фронтов атлантического циклона. 3 декабря здесь было ненастно и ветрено. Ветер в южных районах, в горах, достигал ураганной силы, 39 м/с. Прошли ливневые дожди, количество выпавших осадков достигло 60 мм. И на достигнутом атмосферные фронты не остановятся. 5 декабря погодные условия в Германии будет определять периферия антициклона. Атмосферные фронты не останутся в стороне - будут портить погоду в западных и юго-западных районах. Возможен кратковременный дождь, ветер 10-15 м/с с порывами до 17-22 м/с, температура воздуха ночью 0..+5, днем 3..8 тепла. / meteonovosti.ru /
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