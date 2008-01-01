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Циклон хозяйничал в Германии



ИА "Метеоновости" / 13:56 Вторник, 4 декабря



Германия оказалась на пути следования атмосферных фронтов атлантического циклона. 3 декабря здесь было ненастно и ветрено. Ветер в южных районах, в горах, достигал ураганной силы, 39 м/с. Прошли ливневые дожди, количество выпавших осадков достигло 60 мм. И на достигнутом атмосферные фронты не остановятся. 5 декабря погодные условия в Германии будет определять периферия антициклона. Атмосферные фронты не останутся в стороне - будут портить погоду в западных и юго-западных районах. Возможен кратковременный дождь, ветер 10-15 м/с с порывами до 17-22 м/с, температура воздуха ночью 0..+5, днем 3..8 тепла. / meteonovosti.ru /



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