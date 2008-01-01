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В Приморье разыгралась непогода



ИА "Метеоновости" / 13:23 Вторник, 4 декабря



В минувший день, 3 декабря, Приморский край оказался на пути следования холодного атмосферного фронта. С этим фронтом в регионе были связаны сильные дожди, на юге выпало до 23 мм небесной влаги - чуть больше половины месячной нормы для этих мест, и резкий порывистый ветер, усиливавшийся до 21 м/с.



5 декабря погодные условия в Приморье начнут меняться. Атмосферное давление подрастет - скажется влияние антициклона из Китая. Существенных осадков не ожидается, на побережье ветрено, ночью порывы до 15-20 м/с, температура воздуха существенно понизится. Днем термометры покажут -4..-9 градусов, на севере до -15. / meteonovosti.ru /



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