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Первый рекорд зимы в Сибири



ИА "Метеоновости" / 13:10 Вторник, 4 декабря



В Сибири установился антициклон, атмосферное давление в его центре составляет 1055 гПа, а температура воздуха очень низкая, ниже климатической нормы на 8-10 градусов. В Туруханске 3 декабря в ночные часы воздух остыл до -44 градусов, предыдущий рекорд, -43,9 градуса, состоялся в 2012 году.



5 декабря Туруханский район останется под опекой антициклона. Осадков не ожидается, ветер в порывах будет усиливаться до 14 м/с, температура воздуха ночью -33..-38 градусов, местами -43..-48, днем -18..-23, местами -26..-31. Вероятно, в ближайшие дни будут перекрыты температурные минимумы. / meteonovosti.ru /



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