Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 12:48 Вторник, 4 декабря
В 12 часов в Москве облачно, без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном -3,9..-3,2 градуса, Северном -3,9..-3,3 градуса, Северо-восточном -4,0..-3,5 градуса, Восточном -4,7..-4,0 градуса, Юго-восточном -4,9..-3,9 градуса, Южном -4,8..-3,7 градуса, Юго-западном -4,6..-4,0 градуса, Западном -4,6..-3,4 градуса, Северо-западном -3,5..-3,3 градуса.
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В Зеленограде без осадков, температура воздуха -3,6..-3,4 градуса, на территории Новой Москвы местами слабый снег, температура воздуха -5,5..-4,0 градуса, местами порывы южного ветра до 13м/с. / meteonovosti.ru /