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Густые туманы в Прибалтике



ИА "Метеоновости" / 12:33 Вторник, 4 декабря



Калининградская область и страны Балтии вечером 3 декабря оказались в теплом секторе атлантического циклона. И большую часть прибрежной территории окутали густые туманы, которые для начала зимы не редкость.



В Балтийске утром 4 декабря видимость в тумане уменьшалась до 500 метров, в Советске до 200 метров. При этом температура воздуха в указанных городах была положительной, +5..+6 градусов.



В соседней Литве туман был более сильным, с видимостью 100 метров, в Вильнюсе до 400 метров, который сменился слабой моросью. Это осложнило работу аэропорта.



Сегодня, 4 декабря, атмосферное давление в Прибалтике будет расти, усилится ветер и от тумана не останется и следа. / meteonovosti.ru /



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