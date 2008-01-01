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Новости погоды

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Пришла пора гололедов

ИА "Метеоновости" / 12:10 Вторник, 4 декабря

  Стараниями антициклона, зима на большей части европейской России началась с морозной погоды. Но редко декабрь обходится без оттепелей и гололедов.

3 декабря морозный антициклон переместится из центра России на юго-восток, уступая место теплому атлантическому циклону.

Первая порция теплого воздуха достигла даже западных областей Центрального Федерального округа, прошли осадки в виде дождя и мокрого снега. Выпавшие осадки намерзали на холодные поверхности, образовался гололед, толщиной не более 2 мм.

Самый "значимый" гололед, толщиной до 7 мм наблюдался утром 4 декабря в Могилеве. Явление гололеда отмечалось местами в Ленинградской, Псковской области.

5 декабря в Центральном районе погоду будет определять теплый атмосферный фронт. На уровне 1,5 км температура воздуха станет положительной, до +1 градуса. А у земной поверхности сохранится небольшая, но отрицательная температура. И небольшие осадки, состоящие из мокрого снега и слабой мороси, могут привести к кратковременному образованию гололеда и гололедицы.

По статистике, в центре России в среднем бывает 3-4 дня с гололедом различной интенсивности, а максимальное количество дней достигает 10.  / meteonovosti.ru /
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