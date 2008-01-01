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Лютые морозы сковали Сибирь



ИА "Метеоновости" / 11:39 Вторник, 4 декабря



Сибирь остается во власти обширного антициклона. Атмосферное давление в его центре постепенно растет, а температура воздуха понижается. Ночью 4 декабря воздух в Томской области остыл до -42 градусов, в центральных и южных районах Красноярского края термометры показали -45 градусов, а в Иркутской области -47. Эти значения не рекордные, но аномалия температуры составляет -16 градусов в Ханты-Мансийском округе. В Томской области -6..-8 градусов, на юге Красноярского края и в Иркутской области -12..-14 градусов.



5 декабря морозы будут усиливаться. Доберутся холода до Кемеровской области (до -43 градусов в ночные часы), на востоке Томской области до -48 градусов, в центральных районах Красноярского края -40..-45, на востоке до -50 градусов. Аномальные холода продержатся до 6 декабря, а затем температура начнет повышаться. / meteonovosti.ru /



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