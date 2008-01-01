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Новости погоды

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На Камчатке погода портится

ИА "Метеоновости" / 11:09 Вторник, 4 декабря

  Небольшой, но очень активный циклонический вихрь за сутки преодолеет расстояние от севера Сахалина до юга Камчатки. Продвигаясь на восток, циклон заметно углубится. И без того неустойчивая погода на Камчатке начнет стремительно портиться.

5 декабря в южных районах Камчатского края небольшой, местами умеренный, в отдельных районах сильный мокрый снег, в горных и предгорных районах налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер 15-20 м/с, утром на юго-западном побережье порывы ураганной силы, 35-40 м/с, метель. Температура воздуха в дневные часы +1..-4 градуса, при облачности до -14. В северной половине Камчатского края снег от небольшого до умеренного, ветер 15-20 м/с, метель, температура днем -4..-9, при облачности до -19 градусов. / meteonovosti.ru /
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