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Новости погоды

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Информация о магнитном поле Земли

ИА "Метеоновости" / 10:25 Вторник, 4 декабря

  По данным ИЗМИРАН, солнечная активность с 23 ноября по 3 декабря была низкой. Магнитное поле Земли менялось от спокойного до слабо возмущенного.

По прогнозам ИЗМИРАН, ожидается, что 4-12 декабря солнечная активность будет преимущественно низкой, а геомагнитная обстановка, в основном, от спокойной до слабо возмущенной. 7-9 декабря ожидается небольшое усиление активности. / meteonovosti.ru /
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