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Новости погоды

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На северо-востоке Коми рекордное тепло

ИА "Метеоновости" / 13:26 Понедельник, 3 декабря

  Накануне атлантический циклон, с центром над акваторией Норвежского моря, охватил своим теплым сектором Европейский Север, где среднесуточная температура воздуха превысила климатическую норму на 4-6 градусов. Над северо-востоком Коми расположился очаг тепла, с температурой в центре, превышающей многолетние значения на 8 градусов и более. И, как следствие в Воркуте 2 декабря температура повысилась до рекордных значений +0.8, что выше предыдущего на 0.6 градуса, наблюдавшегося в 1996 году.

Но уже во вторник, за холодным фронтом, в Коми ворвется арктический воздух и в течение суток температура понизится до -6..-11 градусов, пройдет небольшой, местами умеренный снег, в отдельных районах слабый гололед, на крайнем северо-востоке ветер усилится в порывах 12-17 м/с. / meteonovosti.ru /
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