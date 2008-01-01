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Новости погоды

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В Сибири аномальные морозы

ИА "Метеоновости" / 13:19 Понедельник, 3 декабря

  Над бескрайними сибирскими просторами раскинулся обширный и мощный антициклон, который и обеспечивает крепкими морозами. Накануне среднесуточная температура воздуха была ниже многолетних значений на 8-10, а местами и более, чем на 16 градусов. В Эвенкии и Туруханском районе в условиях малооблачной погоды в ночные часы столбик термометра опускался до -45..-46 градусов, в Томской области местами до -44, в Кемеровской области до -31 градуса.

В предстоящие сутки антициклон останется на месте, а это значит, что сохранится аномально морозная погода с температурой ночью в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях до -30..-36 при прояснениях до -42 градусов, а на востоке Томской области до -48. В Эвенкии и Туруханском районе при полном отсутствии облаков воздух будет интенсивно выхолаживаться до -47..-48 градусов. Арктический воздух доберется и до центральных районов Красноярского края. В ночь на вторник около -30, местами до -42, а на севере и вовсе грянут -50 градусов. / meteonovosti.ru /
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