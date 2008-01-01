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Новости погоды

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В Забайкалье грядут крепкие морозы

ИА "Метеоновости" / 12:58 Понедельник, 3 декабря

  Циклон, пришедший из Сибири, и выливший рекордное количество осадков на Забайкальский край, отправился покорять Дальний Восток, освобождая путь для вторжения арктического воздуха.

Уже предстоящей ночью в Забайкальском крае морозы окрепнут до -31..-36, в западных, северных и восточных районах при малооблачной погоде и вовсе до -41..-46 градусов.

В последующие пару дней стужа доберется и до южных районов края, где ночью столбик термометра опустится до отметки -32 градуса.

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