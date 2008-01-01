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Новости погоды

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Осень на западе Грузии завершилась ураганным ветром

ИА "Метеоновости" / 12:44 Понедельник, 3 декабря

  30 ноября через территорию Западной Грузии проходила система атмосферных фронтов циклона, пришедшего с востока Средиземного моря. Местами прошли ливни, но наибольший ущерб причинил сильный ветер. В Кутаиси вечером 30 ноября и в ночь на 1 декабря порывы достигали ураганной силы 32м/с.

Ветер сорвал крыши с 60 жилых домов и порвал линии электропередач в регионах Имерети и Самегрело-Земо Сванети.

Лишь к вечеру 1 декабря ветер стал стихать, что позволило провести восстановительные работы.

Во вторник очередной фронт средиземноморского циклона дотянется до Грузии, на западе страны порывы могут достигать 20-25 м/с, к середине недели ветре ослабеет до 10-15 м/с. / meteonovosti.ru /
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