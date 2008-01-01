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В Москве кратковременная оттепель сменится морозами



ИА "Метеоновости" / 12:34 Понедельник, 3 декабря



погода переменчива: на этой неделе в Москве ожидается и первая зимняя оттепель и следующие морозы.



Во вторник с запада подойдет теплый атмосферный фронт, который принесет не только влажный, но и теплый воздух. С начала ночи, пока в небе будут прояснения, в Москве подморозит до -6..-8, по области до -11 градусов. Днем южный ветер со скоростью 3-8 м/с будет "качать" тепло, и температура в столице повысится до -1..-3, в Подмосковье до -1..-6 градусов и местами покружит небольшой снег.



В середине недели адвекция теплого воздуха в столичный регион продолжится, окончательно сбивая морозы. При облачной погоде время от времени будут приниматься осадки преимущественно в виде снега, сформируются условия для образования гололедицы и сосулек. Продолжится повышение температуры, ночью в Москве около -2, по области не ниже -5 градусов, днем в столице оттепель до +1 градуса. Среднесуточная температура воздуха превысит многолетние значения на 3 градуса. Ветер южной четверти умеренный, до 10 м/с.



В четверг днем столичный регион пересечет холодный атмосферный фронт. Будет облачно, время от времени станет приниматься снег. Температура в течение суток в Москве -2..-4, по области -2..-7 градусов.



В последний рабочий день на этой неделе, в тылу атлантического циклона, продолжится вторжение арктического воздуха. Ночью морозы окрепнут до -4..-9, днем -2..-7, а к выходным ночью местами и ниже -10 градусов. Среднесуточная температура воздуха окажется вновь ниже климатической нормы на 3-4 градуса. / meteonovosti.ru /



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