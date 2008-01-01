Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 12:31 Понедельник, 3 декабря
В 12 часов в Москве облачно, местами слабый снег. Температура воздуха в административных округах: Центральном -5,0..-3,7 градуса, Северном -5,3..-4,5 градуса, Северо-восточном -5,5..-4,1 градуса, Восточном -5,2..-4,7 градуса, Юго-восточном -5,1..-4,7 градуса, Южном -5,7..-4,4 градуса, Юго-западном -6,0..-5,2 градуса, Западном -6,4..-4,8 градуса, Северо-западном -5,3..-4,8 градуса.
|
|
|
|
|Новости могут быть использованы
в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная
ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!
В Зеленограде слабый снег, температура воздуха -6,0..-5,6 градуса, на территории Новой Москвы местами слабый снег, температура воздуха -6,1..-5,4 градуса. / meteonovosti.ru /