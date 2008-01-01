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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:31 Понедельник, 3 декабря



В 12 часов в Москве облачно, местами слабый снег. Температура воздуха в административных округах: Центральном -5,0..-3,7 градуса, Северном -5,3..-4,5 градуса, Северо-восточном -5,5..-4,1 градуса, Восточном -5,2..-4,7 градуса, Юго-восточном -5,1..-4,7 градуса, Южном -5,7..-4,4 градуса, Юго-западном -6,0..-5,2 градуса, Западном -6,4..-4,8 градуса, Северо-западном -5,3..-4,8 градуса.



В Зеленограде слабый снег, температура воздуха -6,0..-5,6 градуса, на территории Новой Москвы местами слабый снег, температура воздуха -6,1..-5,4 градуса. / meteonovosti.ru /



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