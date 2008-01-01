Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Понедельник
3 декабря 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:31 Понедельник, 3 декабря

  В 12 часов в Москве облачно, местами слабый снег. Температура воздуха в административных округах: Центральном -5,0..-3,7 градуса, Северном -5,3..-4,5 градуса, Северо-восточном -5,5..-4,1 градуса, Восточном -5,2..-4,7 градуса, Юго-восточном -5,1..-4,7 градуса, Южном -5,7..-4,4 градуса, Юго-западном -6,0..-5,2 градуса, Западном -6,4..-4,8 градуса, Северо-западном -5,3..-4,8 градуса.

В Зеленограде слабый снег, температура воздуха -6,0..-5,6 градуса, на территории Новой Москвы местами слабый снег, температура воздуха -6,1..-5,4 градуса. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
-4
Вт.
4 дек.
-1
Ср.
5 дек.
+1
Чт.
6 дек.
-1
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+38
Габороне		 -48
Хабардино

некомфортное место: Сколо
комфортное место: Барасат

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100