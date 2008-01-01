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Новости погоды

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Рекордный снегопад в Забайкальском крае

ИА "Метеоновости" / 11:40 Понедельник, 3 декабря

  Накануне циклон из Красноярского края, пересек Иркутскую область и принес снегопады в Забайкальский край. Основной удар приняла на себя Чита - краевой центр. Количество выпавших осадков за сутки 2 декабря вдвое превысило месячную норму, что совсем не характерно для начала декабря. Обычно за месяц в городе выпадает около 4 миллиметров, на этот раз только за сутки 7 мм. Вероятность выпадения 7 мм осадков за месяц составляет 10%, то есть 1 раз в 10 лет. Прежний рекорд осадков в Чите составлял 2.8 мм и зафиксирован в 1945 году. / meteonovosti.ru /
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