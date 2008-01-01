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Новости погоды

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О снежном покрове в Москве и области

ИА "Метеоновости" / 10:54 Понедельник, 3 декабря

  Накануне столичный регион находился в зоне атмосферного фронта, который приподнялся с юго-запада. Именно он и сыпал небольшим снегом практически весь день. Но в Москве осадков выпало немного. На главной метеостанции Москвы - ВДНХ - за воскресный день и ночь на понедельник выпало 1.3 мм, примерно столько же и на Балчуге, а в районе ТСХА 2 мм. В некоторых районах столицы отмечались лишь следы осадков. Тем не менее высота снежного покрова в Москве колеблется от 6 см на ВДНХ и Тушино до 10 см в районе Измайлово.

А вот в Подмосковье совсем иная картина. В воскресенье, по мере продвижения фронта, наиболее существенные осадки достались северным, восточным и юго-восточным районам. За воскресный день в Пушкино, Железнодорожном, Коломне, Электроуглях и Клину насыпало до 1 мм, в Павловском Посаде до 3 мм, но больше всего осадков перепало Черустям до 9 мм. Здесь и высота снежного покрова большая, 10 см, в Волоколамске 9, в Клину и Коломне 7-8 см, в Павловском Посаде и Новом Иерусалиме 6 см. / meteonovosti.ru /
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