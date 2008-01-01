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Информация о магнитном поле Земли



ИА "Метеоновости" / 09:55 Понедельник, 3 декабря



По данным ИЗМИРАН, солнечная активность с22 ноября по 2 декабря была низкой, лишь 2 декабря наблюдалось усиление активности. Магнитное поле Земли менялось от спокойного до слабо возмущенного.



По прогнозу ИЗМИРАН, ожидается, что 3-11 декабря солнечная активность будет преимущественно низкой, а геомагнитная обстановка, в основном, от спокойной до слабо возмущенной. 7-9 декабря ожидается усиление активности. / meteonovosti.ru /



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