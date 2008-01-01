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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:17 Понедельник, 3 декабря



Предстоящим днем погода в столице и области улучшится. Снежные атмосферные фронты уйдут на северо-восток, небо расчистится от облаков и существенных осадков не ожидается. Максимальная температура в Москве -5..-3, по области -8..-3 градуса. Ветер южных румбов подует со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление изменится мало и останется на повышенном фоне, 751 мм рт ст. Относительная влажность воздуха 70%.



Основным неблагоприятным фактором, влияющим на здоровье людей в этот день, окажется возмущенный геомагнитный фон. Ухудшится самочувствие у людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями и психо-эмоциональными расстройствами. У них возможны головные и сердечные боли, усиления приступов мигрени. Улучшить самочувствие помогут прогулки на свежем воздухе, снижение физических нагрузок, а в домашних условиях, ванны с травяными и солевыми добавками. / meteonovosti.ru /



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