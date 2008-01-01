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Новости погоды

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В юго-восточных областях Западной Сибири морозы отступают

ИА "Метеоновости" / 14:17 Воскресенье, 2 декабря

  Антициклон, который минувшей ночью раскинулся над юго-восточными областями западной Сибири, обеспечил настоящими сибирскими морозами. В ночь на воскресенье в Кемеровской области столбик термометра опустился до отметки -34.8, в Кыштовке (Новосибирская область) до -37.6, а в Березовке (Томской области) и вовсе до -43.4 градуса. Среднесуточная температура воздуха была ниже климатической нормы на 4-8 градусов.

В начале новой недели из района Омска к Новосибирску пробьется небольшой циклон, который принесет небольшой, местами умеренный снег и метели, ночью при прояснениях изморозь, туманы, на дорогах гололедица. С юго-западным, западным ветром, порывы которого местами могут достигать 17 м/с, начнет поступать теплый воздух, сбивая морозы. Ночью еще -22..-27, на западе не ниже -20 градусов. Однако в остальных областях еще студено, при прояснениях до -33, на северо-востоке Томской области до -42 градусов. / meteonovosti.ru /
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