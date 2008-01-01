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Новости погоды

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На востоке Тюменской области аномальные морозы

ИА "Метеоновости" / 14:03 Воскресенье, 2 декабря

  Восточные районы автономных округов Тюменской области находятся под присмотром обширного и мощного антициклона, центр которого располагается над востоком Ханты-Мансийского округа.

Минувшей ночью в Ханты-Мансийском округе воздух остывал до -30 градусов и ниже. В радужном было -39.7, в Корлики -4..3 градуса. На востоке Ямало-Ненецкого округа тоже отмечались температуры ниже -40 градусов: в Красноселькупсе -41.9, в Толька -43.4, в Уренгое -43.9 градуса. Среднесуточная температура воздуха была ниже многолетних значений более, чем на 10 градусов.

В начале новой недели антициклон сохранит свое влияние на востоке автономных округов Тюменской области. В Ямало-Ненецком округе ночью до -42, днем до -31, в Ханты-Мансийском в течение суток -30..-35. Среднесуточная температура воздуха ожидается ниже многолетних значений на 7-8 градусов. / meteonovosti.ru /
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